Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Мексика - Венесуэла
Мексика - Венесуэла: обзор матча 14 июня 2016
Мексика
14.06.2016, вторник, 03:00
Кубок Америки, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Венесуэла
80'
Х. Корона
10'
Х. Мануэль Веласкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Венесуэла
83'
Замена
Р. Отеро
️️️️
А. Гуэрра
ГОЛ! 1:1!
Х. Корона
Пас отдал
М. Лаюн
80'
78'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
К. Сантос
69'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
Замена
Чичарито
️️️️
Х. Молина
68'
65'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Й. Дель Валье
Желтая карточка
Х. Молина
59'
52'
Желтая карточка
К. Сантос
Желтая карточка
Э. Эррера
45'
+1
Замена
М. Лаюн
️️️️
Х. Торрес
45'
Замена
Х. Корона
️️️️
Х. Акино
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Веласкес
Пас отдал
К. Сантос
3'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
23
Хесус Молина
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Венесуэла
12
Дани Эрнандес
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
7
Йонатан Дель Валье
ЛВ
18
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
15
Алехандро Гуэрра
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
19
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
3
Яссер Корона
ЦЗ
7
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
20
Хесус Дуэньяс
ЦП
17
Кандидо Рамирес
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Венесуэла
1
Хосе Контрерас
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Карлос Суарес
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-4-2
1
Корона
6
Торрес
5
Рейес
15
Морено
22
Агилар
23
Молина
18
Гуардадо
16
Эррера
20
Акино
19
Перальта
22
Лосано
4-3-2-1
12
Эрнандес
6
Веласкес
21
Гонсалес
21
Фелчер
3
Анхель
15
Гуэрра
8
Ринкон
13
Сейхас
7
Дель Валье
18
Пеньяранда
19
Сантос
20
Акино
17
Корона
17
Корона
20
Акино
6
Торрес
7
Лаюн
7
Лаюн
6
Торрес
23
Молина
14
Чичарито
14
Чичарито
23
Молина
15
Гуэрра
10
Отеро
10
Отеро
15
Гуэрра
19
Сантос
23
Рондон
23
Рондон
19
Сантос
7
Дель Валье
17
Мартинес
17
Мартинес
7
Дель Валье
Остались в запасе
Мексика
Венесуэла
3
Яссер Корона
ЦЗ
20
Хесус Дуэньяс
ЦП
17
Кандидо Рамирес
ЦП
1
Альфредо Талавера
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
14
Карлос Суарес
ЦП
1
Хосе Контрерас
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Остались в запасе
3
Яссер Корона
ЦЗ
20
Хесус Дуэньяс
ЦП
17
Кандидо Рамирес
ЦП
1
Альфредо Талавера
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
14
Карлос Суарес
ЦП
1
Хосе Контрерас
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Статистика матча Мексика - Венесуэла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Ядель Мартинес
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Мексика
Венесуэла
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Мостовой – о победе России над Венесуэлой: «Царь по-царски спрогнозировал точный счет»
Вчера, 09:59
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
Вчера, 09:35
2
Романцева и Газзаева наградили почетными званиями
Вчера, 09:11
7
«Зачем они вышли на поле?»: Пономарев жестко высказался об игре сборной Венесуэлы против России
Вчера, 08:30
5
Россия проиграла Мексике и вылетела в утешительный турнир чемпионата мира U15
28 октября
14
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
США – Мексика: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Мостовой – о победе России над Венесуэлой: «Царь по-царски спрогнозировал точный счет»
Вчера, 09:59
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
Вчера, 09:35
2
Романцева и Газзаева наградили почетными званиями
Вчера, 09:11
7
«Зачем они вышли на поле?»: Пономарев жестко высказался об игре сборной Венесуэлы против России
Вчера, 08:30
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+