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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Венгрия
Австрия - Венгрия: обзор матча 14 июня 2016
Австрия
14.06.2016, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
0 : 2
Завершен
Венгрия
62'
А. Салаи
87'
З. Штибер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Венгрия
89'
Замена
А. Пинтер
️️️️
К. Немет
87'
ГОЛ! 0:2!
З. Штибер
Пас отдал
Т. Пришкин
80'
Желтая карточка
К. Немет
79'
Замена
З. Штибер
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
Замена
А. Шепф
️️️️
М. Харник
77'
69'
Замена
Т. Пришкин
️️️️
А. Салаи
Вторая желтая
А. Драгович
66'
Замена
Р. Окотие
️️️️
М. Янко
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Пас отдал
Л. Кляйнхайзлер
Замена
М. Забитцер
️️️️
З. Юнузович
60'
Травма
З. Юнузович
59'
Желтая карточка
А. Драгович
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
(К)
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ПЗ
11
Мартин Харник
ЛП
8
Давид Алаба
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
4
Тамаш Кадар
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ПЗ
11
Кристиан Немет
ЛП
10
Золтан Гера
ОП
8
Адам Надь
ОП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Балаж Джуджак
(К)
ПП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
12
Петер Гулачи
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
13
Даниэль Беде
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
4-2-2-2
1
Альмер
5
Фукс
4
Хинтереггер
3
Драгович
17
Кляйн
8
Алаба
14
Баумгартлингер
11
Харник
10
Юнузович
7
Арнаутович
21
Янко
4-2-2-1-1
1
Кирай
5
Фиола
2
Ланг
20
Гузмич
4
Кадар
10
Гера
8
Надь
7
Джуджак
11
Немет
15
Кляйнхайзлер
9
Салаи
11
Харник
26
Шепф
26
Шепф
11
Харник
10
Юнузович
9
Забитцер
9
Забитцер
10
Юнузович
21
Янко
9
Окотие
9
Окотие
21
Янко
11
Немет
16
Пинтер
16
Пинтер
11
Немет
15
Кляйнхайзлер
18
Штибер
18
Штибер
15
Кляйнхайзлер
9
Салаи
19
Пришкин
19
Пришкин
9
Салаи
Остались в запасе
Австрия
Венгрия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Денеш Дибус
ВР
12
Петер Гулачи
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
13
Даниэль Беде
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
12
Петер Гулачи
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
13
Даниэль Беде
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Австрия - Венгрия
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Матмут-Атлантик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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