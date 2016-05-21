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Расписание матчей 21-05-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
апрель 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
май 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
июнь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 30 тур Таблица
21 мая, 13:30
Урал
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
Завершен
21 мая, 13:30
Локомотив
3 : 0
Мордовия
Завершен
21 мая, 13:30
Крылья Советов
0 : 0
Анжи
Завершен
21 мая, 13:30
Динамо
0 : 3
Зенит
Завершен
21 мая, 13:30
Рубин
0 : 1
ЦСКА
Завершен
21 мая, 13:30
Краснодар
1 : 0
Амкар-Пермь
Завершен
21 мая, 13:30
Уфа
3 : 1
Спартак
Завершен
21 мая, 13:30
Ахмат
0 : 2
Ростов
Завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016), 38 тур Таблица
21 мая, 08:00
Байкал
0 : 2
Арсенал
Завершен
21 мая, 13:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Луч
Завершен
21 мая, 13:00
Cибирь
1 : 1
Волгарь
Завершен
21 мая, 13:00
Волга
4 : 0
Енисей
Завершен
21 мая, 13:00
Балтика
0 : 3
Шинник
Завершен
21 мая, 14:00
КАМАЗ
0 : 3
Оренбург
Завершен
21 мая, 16:00
Сокол
0 : 1
Тюмень
Завершен
21 мая, 17:00
Армавир
2 : 0
Зенит-2
Завершен
21 мая, 17:30
Спартак-2
0 : 1
Томь
Завершен
21 мая, 18:00
Факел
1 : 3
Тосно
Завершен
Англия. Кубок (2015/2016), Финал
21 мая, 19:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Завершен
Италия. Кубок (2015/2016), Финал
21 мая, 21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 39 тур Таблица
21 мая, 19:00
Альбасете
0 : 2
Алькоркон
Завершен
21 мая, 19:00
Жирона
1 : 0
Мальорка
Завершен
21 мая, 19:00
Кордоба
3 : 1
Эльче
Завершен
21 мая, 19:00
Тенерифе
3 : 1
Вальядолид
Завершен
21 мая, 21:15
Леганес
2 : 3
Уэска
Завершен
Германия. Кубок (2015/2016), Финал
21 мая, 21:00
Бавария
0 : 0
Боруссия Д
Завершен
Франция. Кубок (2015/2016), Финал
21 мая, 22:00
Марсель
2 : 4
ПСЖ
Завершен
США. МЛС 2016 Таблица
21 мая, 02:00
Филадельфия Юнион
1 : 0
Ди Си Юнайтед
Завершен
21 мая, 22:00
Нью-Йорк Сити
0 : 7
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
Украина. Кубок (2015/2016), Финал
21 мая, 17:00
Заря
0 : 2
Шахтер
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 1/2 финала, ответный матч Таблица
21 мая, 21:00
Кортрейк
1 : 2
Шарлеруа
Завершен
Бразилия. Серия А 2016, 2 тур Таблица
21 мая, 22:00
Понте-Прета
2 : 1
Палмейрас
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 31 тур Таблица
21 мая, 17:00
Нордшелланд
3 : 3
Орхус
Завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2016, 12 тур Таблица
21 мая, 13:00
Астана
3 : 1
Ордабасы
Завершен
21 мая, 14:00
Тобол
1 : 2
Атырау
Завершен
21 мая, 14:30
Жетысу
2 : 0
Шахтер
Завершен
21 мая, 15:00
Иртыш
0 : 0
Акжайык
Завершен
21 мая, 15:00
Кайрат
6 : 0
Окжетпес
Завершен
21 мая, 17:00
Актобе
2 : 2
Тараз
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 12 тур Таблица
21 мая, 16:30
Стабек
0 : 3
Тромсе
Завершен
21 мая, 19:00
Мольде
2 : 0
Бранн
Завершен
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