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РПЛ 2026/2027
Уфа - Спартак
Уфа - Спартак: обзор матча 21 мая 2016
Уфа
21.05.2016, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Спартак
1'
И. Пауревич
12'
С. Игбун (П)
69'
И. Пауревич
9'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Спартак
Желтая карточка
Марсиньо
90'
Желтая карточка
И. Безденежных
88'
Замена
С. Нарубин
️️️️
Г. Шелия
86'
Замена
Марсиньо
️️️️
Д. Сысуев
78'
Желтая карточка
Д. Сысуев
74'
73'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
А. Зотов
ГОЛ! 3:1!
И. Пауревич
Пас отдал
Д. Стоцкий
69'
60'
Замена
А. Зуев
️️️️
Л. Мельгарехо
57'
Желтая карточка
С. Брызгалов
46'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
И. Попов
Желтая карточка
А. Кацалапов
39'
Замена
И. Безденежных
️️️️
В. Зубарев
20'
Травма
В. Зубарев
14'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Игбун
12'
9'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
И. Попов
ГОЛ! 1:0!
И. Пауревич
Пас отдал
Д. Стоцкий
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Джано
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
27
Ромуло
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-4-1-2
88
Шелия
89
Стоцкий
3
Аликин
4
Никитин
34
Кацалапов
29
Пауревич
60
Зубарев
33
Сухов
11
Карлос
44
Игбун
8
Сысуев
3-2-2-2-1
30
Песьяков
92
Брызгалов
2
Кутепов
16
Боккетти
10
Мельгарехо
23
Комбаров
21
Зотов
71
Попов
7
Джано
10
Промес
29
Зе Луиш
88
Шелия
42
Нарубин
42
Нарубин
88
Шелия
8
Сысуев
10
Марсиньо
10
Марсиньо
8
Сысуев
60
Зубарев
87
Безденежных
87
Безденежных
60
Зубарев
10
Мельгарехо
17
Зуев
17
Зуев
10
Мельгарехо
21
Зотов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
21
Зотов
71
Попов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
71
Попов
Остались в запасе
Уфа
Спартак
47
Александр Зинченко
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Сергей Томаров
32
Артем Ребров
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
47
Александр Зинченко
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Уфа - Спартак
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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