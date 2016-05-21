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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 21 мая 2016
Ахмат
21.05.2016, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
30'
К. Нобоа
50'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
90'
Желтая карточка
И. Новосельцев
88'
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
А. Мбенг
️️️️
П. Кен
77'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Х. Кадыров
71'
70'
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
Замена
М. Митришев
️️️️
З. Садаев
65'
64'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Д. Полоз
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Ерохин
Пас отдал
С. Азмун
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Нобоа
Пас отдал
Т. Калачев
24'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Б. Ротенберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
(К)
ЛП
10
Халид Кадыров
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
88
Педро Кен
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-3-3-1
31
Годзюр
3
Плиев
13
Семенов
2
Родолфо
31
Рыбус
10
Кадыров
40
Уциев
19
Иванов
22
Пирис
88
Кен
9
Садаев
3-3-2-1-1
35
Джанаев
28
Ротенберг
15
Баштуш
99
Новосельцев
34
Маргасов
8
Гацкан
30
Кудряшов
2
Калачев
16
Нобоа
7
Полоз
20
Азмун
10
Кадыров
27
Мирзов
27
Мирзов
10
Кадыров
9
Садаев
95
Митришев
95
Митришев
9
Садаев
88
Кен
11
Мбенг
11
Мбенг
88
Кен
7
Полоз
28
Могилевец
28
Могилевец
7
Полоз
28
Ротенберг
21
Ерохин
21
Ерохин
28
Ротенберг
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
40
Юхани Ояла
ЦЗ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Адилсон
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Ника Качарава
ЦФ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
40
Юхани Ояла
ЦЗ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Адилсон
ОП
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Ника Качарава
ЦФ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ахмат - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Андрей Болотенков
Резервный судья:
Сергей Костевич
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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