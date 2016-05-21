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Расписание матчей
Украина. Кубок
Заря - Шахтер
Заря - Шахтер: обзор матча 21 мая 2016
Заря
21.05.2016, суббота, 17:00
Украина. Кубок, Финал
0 : 2
Завершен
Шахтер
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Статистика
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Статистика матча Заря - Шахтер
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Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 12 тур
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1 : 2
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Заря
1 : 0
02.11.2026
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Информация о матче
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