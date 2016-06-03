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    Расписание матчей 03-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 5 тур
    3 июня, пятница
    01:30
    Америка Минейро
    1:2
    Понте-Прета
    Матч завершен
    3 июня, пятница
    03:00
    Палмейрас
    4:3
    Гремио
    Матч завершен
    3 июня, пятница
    03:00
    Фламенго
    1:0
    Витория
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    3 июня, пятница
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    2:3
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    3 июня, пятница
    04:00
    Даллас
    1:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    3 июня, пятница
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    0:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 10 тур
    3 июня, пятница
    18:30
    Белшина
    0:2
    Городея
    Матч завершен
    3 июня, пятница
    19:30
    Витебск
    2:0
    Слуцк
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2016
    3 июня, пятница
    19:00
    Швейцария
    2:1
    Молдавия
    Матч завершен
    3 июня, пятница
    20:00
    Канада
    1:1
    Азербайджан
    Матч завершен
    3 июня, пятница
    21:00
    Румыния
    5:1
    Грузия
    Матч завершен
    3 июня, пятница
    21:30
    Албания
    1:3
    Украина
    Матч завершен
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