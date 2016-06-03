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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Азербайджан
Канада - Азербайджан: обзор матча 03 июня 2016
Канада
03.06.2016, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Канада - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
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07.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Канада
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03.10.2026
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