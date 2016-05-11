Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2016
май 2016
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
Якутия
3 : 0
Новокузнецк
Тех. поражение
Иртыш
0 : 0
Чита
Завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 28 тур
Уфа
1 : 3
ЦСКА
Завершен
Рубин
1 : 2
Анжи
Завершен
Краснодар
3 : 0
Крылья Советов
Завершен
Локомотив
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
Завершен
Мордовия
0 : 3
Зенит
Завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 30 тур
Сандерленд
3 : 0
Эвертон
Завершен
Норвич Сити
4 : 2
Уотфорд
Завершен
Ливерпуль
1 : 1
Челси
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 35 тур
Бордо
1 : 1
ПСЖ
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 26 тур
Коломна
1 : 2
Карелия
Завершен
Спартак К
2 : 1
Москва
Завершен
Торпедо Вл
3 : 1
Олимп-Долгопрудный
Завершен
Текстильщик
4 : 2
Домодедово
Завершен
ЦРФСО
2 : 1
Псков
Завершен
Сочи
2 : 1
Знамя Труда
Завершен
Химки
4 : 0
Волга
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 23 тур
Торпедо
1 : 2
Локомотив
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 28 тур
Уфа (мол)
2 : 3
ЦСКА (мол)
Завершен
Урал (мол)
0 : 2
Спартак М (мол)
Завершен
Рубин (мол)
2 : 0
Анжи (мол)
Завершен
Краснодар (мол)
3 : 0
Кр. Советов (мол)
Завершен
Динамо (мол)
2 : 1
Ростов (мол)
Завершен
Украина. Кубок (2015/2016), 1/2 финала, ответный матч
Заря
2 : 0
Днепр
Завершен
Шахтер
2 : 0
Александрия
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 35 тур
Грёдиг
1 : 2
Зальцбург
Завершен
Рапид
1 : 1
Альтах
Завершен
Вольфсберг
1 : 2
Адмира
Завершен
Рид
0 : 5
Аустрия
Завершен
Штурм
1 : 1
Маттерсбург
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 7 тур
Шахтер
0 : 2
Крумкачи
Завершен
Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016), 1 тур
Паниониос
1 : 1
Панатинаикос
Завершен
ПАОК
2 : 1
АЕК
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 29 тур
Сендерийск
2 : 0
Виборг
Завершен
Орхус
5 : 1
Эсбьерг
Завершен
Хобро
1 : 4
Мидтьюлланд
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 10 тур
Буде-Глимт
0 : 0
Волеренга
Завершен
Лиллестрем
1 : 0
Бранн
Завершен
Мольде
4 : 2
Стремсгодсет
Завершен
Хаугесунд
3 : 1
Одд
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 29 тур
Теплице
1 : 1
Дукла
Завершен
Виктория
1 : 2
Яблонец
Завершен
Пршибрам
1 : 3
Славия
Завершен
Слован
4 : 3
Фастав
Завершен
Богемианс 1905
2 : 0
Млада Болеслав
Завершен
Высочина
3 : 0
Баник
Завершен
Зброевка
1 : 0
Спарта
Завершен
Словацко
2 : 1
Сигма
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 33 тур
Вадуц
2 : 0
Сьон
Завершен
Люцерн
3 : 0
Грассхоппер
Завершен
Цюрих
0 : 4
Лугано
Завершен