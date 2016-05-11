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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Локомотив - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 11 мая 2016
Локомотив
11.05.2016, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
78'
Р. Павлюченко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
86'
Замена
М. Майрович
️️️️
Аподи
83'
Желтая карточка
И. Бальде
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
В. Чорлука
77'
75'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Хубулов
74'
Желтая карточка
А. Хубулов
73'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
С. Каретник
Замена
Д. Ндинга
️️️️
Н. Пейчинович
59'
Травма
Н. Пейчинович
58'
Замена
Э. Хенти
️️️️
П. Шкулетич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Тарас Михалик
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
31
Сергей Каретник
ЦП
28
Фелипе Сантана
ЦП
22
Аподи
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
29
Денисов
39
Пейчинович
14
Чорлука
49
Шишкин
17
Михалик
99
Фернандеш
19
Самедов
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
32
Шкулетич
4-4-2
31
Беленов
31
Зотов
5
Армаш
2
Шандао
8
Бугаев
22
Аподи
31
Каретник
28
Сантана
88
Хубулов
10
Павлюченко
6
Бальде
39
Пейчинович
88
Ндинга
88
Ндинга
39
Пейчинович
32
Шкулетич
19
Хенти
19
Хенти
32
Шкулетич
88
Хубулов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
88
Хубулов
31
Каретник
11
Концедалов
11
Концедалов
31
Каретник
22
Аподи
10
Майрович
10
Майрович
22
Аподи
Остались в запасе
Локомотив
Кубань (ЛФЛ)
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
1
Дмитрий Стажила
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
1
Дмитрий Стажила
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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