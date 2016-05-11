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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 11 мая 2016
Ливерпуль
11.05.2016, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Челси
90+1'
К. Бентеке
30'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
90'
+2
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Педро
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
О. Ожо
90'
+1
Замена
О. Ожо
️️️️
К. Туре
86'
85'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Замена
К. Бентеке
️️️️
А. Лаллана
75'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Милнер
74'
Желтая карточка
Д. Милнер
72'
56'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
К. Туре
48'
Желтая карточка
Э. Джан
43'
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
А. Рахман Баба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
(К)
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ОП
18
Неманья Матич
ОП
10
Эден Азар
ПП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Челси
32
Марко Амелия
ВР
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Пато
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
2
Туре
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Лаллана
9
Фирмино
15
Старридж
4-2-1-3
31
Бегович
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
12
Оби Микел
21
Баба
4
Фабрегас
18
Матич
10
Азар
9
Педро
11
Траоре
10
Виллиан
20
Милнер
7
Аллен
7
Аллен
20
Милнер
2
Туре
9
Ожо
9
Ожо
2
Туре
10
Лаллана
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Лаллана
10
Виллиан
29
Кенеди
29
Кенеди
10
Виллиан
9
Педро
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
9
Педро
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
32
Марко Амелия
ВР
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Ливерпуль - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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