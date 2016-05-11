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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 11 мая 2016
Бордо
11.05.2016, среда, 21:30
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
66'
Н. Паллуа
59'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
71'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ш. Диабате
69'
ГОЛ! 1:1!
Н. Паллуа
Пас отдал
Ш. Диабате
66'
63'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Б. Стамбули
63'
Замена
Максвелл
️️️️
А. Рабьо
Замена
Малком
️️️️
А. Унас
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ди Мария
47'
Желтая карточка
Л. Моура
41'
Желтая карточка
Л. Курзава
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
К. Шантом
23'
Желтая карточка
Д. Ролан
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Ульриш Раме
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Малком
ПВ
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Приор
22
Сане
5
Паллуа
23
Пабло
26
Контенто
26
Дебюши
8
Шантом
18
Плашил
96
Унас
14
Диабате
4
Ролан
4-1-1-2-2
1
Трапп
92
Орье
4
Луис
5
Маркиньос
3
Курзава
21
Стамбули
14
Рабьо
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
28
Нкунку
8
Шантом
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
8
Шантом
96
Унас
10
Малком
10
Малком
96
Унас
14
Диабате
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Диабате
14
Рабьо
17
Максвелл
17
Максвелл
14
Рабьо
21
Стамбули
8
Мотта
8
Мотта
21
Стамбули
11
Ибрагимович
97
Огустен
97
Огустен
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
13
Поль Бернардони
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Ульриш Раме
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Ульриш Раме
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Бордо - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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