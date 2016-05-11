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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Александрия
Шахтер - Александрия: обзор матча 11 мая 2016
Шахтер
11.05.2016, среда, 19:30
Украина. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шахтер - Александрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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