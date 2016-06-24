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    Расписание матчей 24-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 10 тур
    24 июня, пятница
    01:15
    Гремио
    1:2
    Витория
    Матч завершен
    24 июня, пятница
    03:00
    Сан-Паулу
    0:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    24 июня, пятница
    03:30
    Коритиба
    1:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2016, 18 тур
    24 июня, пятница
    16:00
    Окжетпес
    4:1
    Актобе
    Матч завершен
    24 июня, пятница
    17:00
    Акжайык
    0:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 14 тур
    24 июня, пятница
    18:30
    Динамо-Брест
    1:2
    Крумкачи
    Матч завершен
    24 июня, пятница
    19:00
    Минск
    0:0
    Гранит
    Матч завершен
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