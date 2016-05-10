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    Расписание матчей 10-05-2016

    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-Лига 2016, 10 тур
    10 мая, вторник
    12:00
    Жетысу
    1:4
    Окжетпес
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    12:00
    Тобол
    1:2
    Кайрат
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    12:00
    Астана
    2:0
    Акжайык
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 28 тур
    10 мая, вторник
    12:00
    Локомотив (мол)
    2:1
    Академия Кубань
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    13:00
    Мордовия (мол)
    2:1
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 36 тур
    10 мая, вторник
    12:00
    Луч
    1:0
    Тюмень
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    0:2
    Енисей
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    13:00
    Сибирь
    1:1
    Оренбург
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    13:30
    Байкал
    1:2
    Армавир
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    16:00
    Спартак-2
    1:2
    Арсенал
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    18:00
    КАМАЗ
    3:0
    Тосно
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    18:30
    Волга
    1:1
    Шинник
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    19:00
    Сокол
    2:1
    Волгарь
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    19:00
    Факел
    0:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    20:00
    Балтика
    0:3
    Томь
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 23 тур
    10 мая, вторник
    15:00
    Чертаново
    1:2
    Динамо Бр
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    15:00
    Зенит
    0:0
    Арсенал-2
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    17:00
    Тамбов
    1:1
    Металлург Л
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    18:00
    Энергомаш
    1:0
    Калуга
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    18:00
    Авангард
    0:0
    Витязь
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    18:30
    Рязань
    1:0
    Орел
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 23 тур
    10 мая, вторник
    16:00
    Терек-2
    0:0
    Дружба
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    16:00
    Краснодар-2
    0:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    16:30
    Астрахань
    2:2
    МИТОС
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    17:00
    Афипс
    0:1
    Черноморец
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    17:00
    Биолог-Новокубанск
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    17:30
    СКА
    2:1
    Ангушт
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    18:00
    Алания
    2:2
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2015/2016), 26 тур
    10 мая, вторник
    18:00
    Гелиос
    1:1
    Звезда К
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 33 тур
    10 мая, вторник
    20:45
    Базель
    1:1
    Тун
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 35 тур
    10 мая, вторник
    22:30
    Вест Хэм
    3:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
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