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    Расписание матчей 20-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016
    20 июня, понедельник
    00:00
    Канзаc Сити
    2:0
    Даллас
    Матч завершен
    20 июня, понедельник
    02:30
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 9 тур
    20 июня, понедельник
    01:00
    Гремио
    2:0
    Крузейро
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 13 тур
    20 июня, понедельник
    16:00
    Шахтер
    3:0
    Ислочь
    Матч завершен
    20 июня, понедельник
    18:30
    Городея
    4:2
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    20 июня, понедельник
    19:00
    Динамо
    0:1
    Неман
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2016
    20 июня, понедельник
    18:00
    Омония
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2016, 3 тур, группа B
    20 июня, понедельник
    22:00
    Словакия
    0:0
    Англия
    Матч завершен
    20 июня, понедельник
    22:00
    Россия
    0:3
    Уэльс
    Матч завершен
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