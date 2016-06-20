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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Омония - Динамо
Омония - Динамо: обзор матча 20 июня 2016
Омония
20.06.2016, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Омония - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
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