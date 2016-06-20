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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Сиэтл
Нью-Йорк Ред Буллз - Сиэтл: обзор матча 20 июня 2016
Нью-Йорк Ред Буллз
20.06.2016, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Сиэтл
18'
М. Грелла
59'
М. Грелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Сиэтл
86'
Желтая карточка
Э. Фриберг
Замена
Г. Баах
️️️️
Р. Зубар
82'
81'
Замена
К. Рольдан
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
К. Лэйд
79'
68'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
А. Ковар
ГОЛ! 2:0!
М. Грелла
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Грелла
18'
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
7'
Желтая карточка
Ф. Мартинс
4'
4'
Желтая карточка
О. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
15
Салваторе Зиццо
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
15
Дилан Ремик
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Брэд Эванс
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
11
Аарон Ковар
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
28
Эрик Фриберг
ЦП
17
Дарвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Кайл Рейниш
ВР
3
Гидеон Баах
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
20
Зак Скотт
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
2-5-1
31
Роблес
5
Лэйд
23
Зубар
8
Мартинс
13
МакКарти
16
Клестан
98
Райт-Филлипс
15
Зиццо
13
Грелла
3-1-3-1-1
24
Фрай
15
Ремик
4
Мирс
3
Эванс
6
Алонсо
11
Ковар
23
Иваншиц
28
Фриберг
13
Моррис
17
Джонс
23
Зубар
3
Баах
3
Баах
23
Зубар
23
Иваншиц
7
Рольдан
7
Рольдан
23
Иваншиц
11
Ковар
16
Вальдес
16
Вальдес
11
Ковар
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Сиэтл
24
Кайл Рейниш
ВР
27
Шон Дэвис
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
27
Шон Дэвис
ЦП
Остались в запасе
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Сиэтл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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