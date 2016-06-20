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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Англия
Словакия - Англия: обзор матча 20 июня 2016
Словакия
20.06.2016, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
Англия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Англия
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
В. Вайсс
78'
76'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Старридж
Замена
Н. Гьембер
️️️️
В. Пековски
66'
60'
Замена
Д. Алли
️️️️
А. Лаллана
Замена
Д. Швенто
️️️️
О. Дуда
57'
56'
Замена
У. Руни
️️️️
Д. Уилшир
52'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Желтая карточка
В. Пековски
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
(К)
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЛВ
20
Роберт Мак
ЛВ
22
Виктор Пековски
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Ян Козак
Англия
1
Джо Харт
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
(К)
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
11
Джейми Варди
ЛФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Словакия
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Англия
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
4-1-2-3
23
Козачик
15
Губочан
4
Дюрица
3
Шкртел
2
Пекарик
22
Пековски
19
Куцка
17
Гамшик
20
Мак
8
Дуда
7
Вайсс
3-2-2-1-2
1
Харт
6
Смоллинг
15
Кэхилл
15
Дайер
12
Клайн
21
Бертранд
8
Хендерсон
18
Уилшир
8
Лаллана
15
Старридж
11
Варди
7
Вайсс
14
Шкриньяр
14
Шкриньяр
7
Вайсс
22
Пековски
6
Гьембер
6
Гьембер
22
Пековски
8
Дуда
18
Швенто
18
Швенто
8
Дуда
8
Лаллана
20
Алли
20
Алли
8
Лаллана
15
Старридж
9
Кейн
9
Кейн
15
Старридж
18
Уилшир
10
Руни
10
Руни
18
Уилшир
Остались в запасе
Словакия
Англия
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Ян Козак
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Словакия - Англия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Помощники судьи:
Роберто Алонсо Фернандес
Хуан Юсте Хименес (Испания)
Резервный судья:
Антонио Дамато (Италия)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
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