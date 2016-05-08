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    Расписание матчей 08-05-2016

    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
    8 мая, воскресенье
    00:00
    Новокузнецк
    0:3
    Динамо
    Тех. поражение
    США. МЛС 2016
    8 мая, воскресенье
    00:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Портленд
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    4:4
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    02:30
    Торонто
    1:0
    Даллас
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    2:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    1:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    05:00
    Сиэтл
    2:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    22:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    4:2
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 32 тур
    8 мая, воскресенье
    13:00
    Акхисар Беледиеспор
    1:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Трабзонспор
    6:0
    Ризеспор
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Мерсин Идманюрду
    0:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    20:00
    Галатасарай
    0:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 37 тур
    8 мая, воскресенье
    13:00
    Алавес
    2:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:00
    Альбасете
    1:0
    Мальорка
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:00
    Кордоба
    1:0
    Жирона
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:00
    Леганес
    2:2
    Нумансия
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:00
    Мирандес
    1:0
    Уэска
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:00
    Сарагоса
    2:0
    Атлетик-2
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 37 тур
    8 мая, воскресенье
    13:30
    Рома
    3:0
    Кьево
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Сампдория
    0:3
    Дженоа
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Карпи
    1:3
    Лацио
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Фиорентина
    0:0
    Палермо
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Фрозиноне
    0:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Аталанта
    1:1
    Удинезе
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:45
    Верона
    2:1
    Ювентус
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:45
    Торино
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 28 тур
    8 мая, воскресенье
    14:00
    Виборг
    0:2
    Ольборг
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:00
    Оденсе
    0:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    1:1
    Орхус
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 25 тур
    8 мая, воскресенье
    14:00
    Олимпик
    0:2
    Сталь
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:30
    Карпаты
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 6 тур
    8 мая, воскресенье
    14:30
    Минск
    0:1
    Ислочь
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Нафтан
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Витебск
    0:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    20:00
    БАТЭ
    3:0
    Слуцк
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 27 тур
    8 мая, воскресенье
    14:30
    Амкар-Пермь
    1:1
    Урал
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:30
    Спартак
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 32 тур
    8 мая, воскресенье
    14:45
    Вадуц
    1:2
    Люцерн
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    14:45
    Лугано
    0:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:00
    Сьон
    2:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 7 тур, группа C
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    2:1
    Остенде
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Гент
    1:4
    Брюгге
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 34 тур
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Камбур
    0:2
    Экселсиор
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    1:3
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    1:0
    НЕК
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Зволле
    1:3
    ПСВ
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Де Графсхап
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Рода
    2:3
    Виллем II
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    2:1
    Хераклес
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    АДО Ден Хааг
    1:1
    Херенвен
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Твенте
    2:2
    Витесс
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 37 тур
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Тоттенхэм
    1:2
    Саутгемптон
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Ливерпуль
    2:0
    Уотфорд
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Манчестер Сити
    2:2
    Арсенал
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 9 тур
    8 мая, воскресенье
    16:30
    Одд
    2:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    1:4
    Согндаль
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    3:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    3:1
    Стабек
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:00
    Хаугесунд
    3:3
    Мольде
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 28 тур
    8 мая, воскресенье
    16:30
    Славия
    5:1
    Словацко
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    1:0
    Теплице
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2015/2016), 34 тур
    8 мая, воскресенье
    17:30
    Маттерсбург
    0:2
    Рапид
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 37 тур
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Реал Сосьедад
    2:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Реал
    3:2
    Валенсия
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Вильярреал
    0:2
    Депортиво
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Хетафе
    1:1
    Спортинг
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Эйбар
    1:1
    Бетис
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Барселона
    5:0
    Эспаньол
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Севилья
    1:4
    Гранада
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Лас-Пальмас
    0:0
    Атлетик
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Сельта
    1:0
    Малага
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Леванте
    2:1
    Атлетико
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 33 тур
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Насьональ
    2:2
    Белененсеш
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Боавишта
    1:0
    Униан Мадейра
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    20:15
    Витория Гимараеш
    4:1
    Морейренcе
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    22:30
    Маритиму
    0:2
    Бенфика
    Матч завершен
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