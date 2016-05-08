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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Шахтер
Карпаты - Шахтер: обзор матча 08 мая 2016
Карпаты
08.05.2016, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
36'
Г. Бланко Лещук
64'
А. Гитченко (АГ)
88'
Марлос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Шахтер
Замена
В. Кравец
️️️️
Г. Кадымян
88'
88'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Марлос
Желтая карточка
И. Пластун
87'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
П. Ксенз
80'
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
69'
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Гитченко
61'
Замена
Марлос
️️️️
Бернард
61'
Замена
Эдуардо
️️️️
Ф. Феррейра
Замена
Д. Кльоц
️️️️
О. Голодюк
59'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бланко Лещук
Пас отдал
И. Худобяк
36'
30'
Желтая карточка
В. Кобин
Желтая карточка
М. Даушвили
25'
17'
Замена
Тайсон
️️️️
Дентиньо
Пенальти не реализован!
О. Голодюк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
10
Марлос
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
3-2-3-2
23
Мисак
11
Мирошниченко
4
Гитченко
32
Пластун
21
Костевич
19
Ксенз
16
Худобяк
20
Даушвили
32
Голодюк
29
Бланко Лещук
92
Кадымян
4-1-2-3
1
Каниболоцкий
14
Кобин
18
Ордец
27
Кривцов
13
Шевчук
17
Малышев
21
Коваленко
11
Бернард
18
Нем
14
Феррейра
31
Дентиньо
19
Ксенз
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
19
Ксенз
92
Кадымян
3
Кравец
3
Кравец
92
Кадымян
32
Голодюк
8
Кльоц
8
Кльоц
32
Голодюк
11
Бернард
10
Марлос
10
Марлос
11
Бернард
14
Феррейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
14
Феррейра
31
Дентиньо
11
Тайсон
11
Тайсон
31
Дентиньо
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лужный
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Карпаты - Шахтер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Украина
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