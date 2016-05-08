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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Уотфорд
Ливерпуль - Уотфорд: обзор матча 08 мая 2016
Ливерпуль
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
35'
Д. Аллен
76'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Уотфорд
Замена
К. Рэндалл
️️️️
А. Морено
88'
Замена
К. Браннаган
️️️️
О. Ожо
78'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
О. Ожо
76'
73'
Желтая карточка
С. Бергейс
69'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
А. Абди
Желтая карточка
Д. Фланаган
63'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Ф. Коутиньо
61'
59'
Желтая карточка
М. Бритос
57'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
53'
Замена
А. Гедиура
️️️️
М. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
Пас отдал
К. Бентеке
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-3-1-2
22
Миньоле
5
Морено
20
Фланаган
6
Стюарт
37
Шкртел
6
Лейва
9
Ожо
7
Аллен
11
Коутиньо
33
Айб
20
Бентеке
4-4-2
1
Гомес
20
Кэткарт
4
Предль
3
Бритос
4
Суарес
22
Абди
14
Хурадо
21
Анья
26
Уотсон
9
Игало
14
Дини
5
Морено
8
Рэндалл
8
Рэндалл
5
Морено
9
Ожо
8
Браннаган
8
Браннаган
9
Ожо
11
Коутиньо
9
Фирмино
9
Фирмино
11
Коутиньо
4
Суарес
6
Гедиура
6
Гедиура
4
Суарес
14
Хурадо
23
Бергейс
23
Бергейс
14
Хурадо
22
Абди
39
Амрабат
39
Амрабат
22
Абди
Остались в запасе
Ливерпуль
Уотфорд
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Ливерпуль - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 19:55)
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