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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бешикташ
Галатасарай - Бешикташ: обзор матча 08 мая 2016
Галатасарай
08.05.2016, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
76'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Бешикташ
90'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Х. Соса
Замена
У. Булут
️️️️
Э. Чолак
84'
76'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
71'
Замена
Д. Тосун
️️️️
О. Шахан
71'
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Куарежма
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Я. Озтекин
64'
Желтая карточка
У. Снейдер
54'
32'
Желтая карточка
О. Шахан
14'
Желтая карточка
Д. Тошич
Желтая карточка
С. Сариоглу
14'
Желтая карточка
Л. Подольски
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Галатасарай
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Бешикташ
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-3-2
16
Муслера
23
Кароль
55
Сариоглу
22
Балта
7
Озтекин
8
Чолак
8
Инан
10
Подольски
10
Снейдер
3-4-2
29
Зенгин
12
Кейбаши
6
Тошич
32
Бек
7
Соса
10
Шахан
15
Озякуп
13
Хатчинсон
27
Гомес
7
Куарежма
7
Озтекин
11
Гюмюш
11
Гюмюш
7
Озтекин
8
Чолак
9
Булут
9
Булут
8
Чолак
7
Соса
20
Уйсал
20
Уйсал
7
Соса
7
Куарежма
30
Торе
30
Торе
7
Куарежма
10
Шахан
23
Тосун
23
Тосун
10
Шахан
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
Остались в запасе
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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