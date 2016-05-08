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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 08 мая 2016
Рома
08.05.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
18'
Р. Наингголан
39'
А. Рюдигер
85'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
90'
Желтая карточка
П. М'Поку
ГОЛ! 3:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Ф. Тотти
85'
80'
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
Эмерсон
️️️️
С. Эль-Шаарави
79'
Желтая карточка
Д. Перотти
78'
Замена
К. Строотман
️️️️
Д. Де Росси
66'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Салах
59'
45'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Л. Кастро
ГОЛ! 2:0!
А. Рюдигер
Пас отдал
М. Пьянич
39'
32'
Замена
Д. Пинци
️️️️
И. Радованович
27'
Замена
П. М'Поку
️️️️
М. Гобби
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
18'
12'
Желтая карточка
И. Радованович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
12
Динь
22
Рюдигер
44
Манолас
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
92
Эль-Шаарави
10
Салах
8
Перотти
4-2-2-2
1
Биццарри
12
Цесар
18
Гобби
29
Каччиаторе
5
Гамберини
16
Радованович
69
Ригони
56
Хетемай
19
Кастро
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
92
Эль-Шаарави
33
Эмерсон
33
Эмерсон
92
Эль-Шаарави
16
Де Росси
8
Строотман
8
Строотман
16
Де Росси
10
Салах
10
Тотти
10
Тотти
10
Салах
19
Кастро
20
Сардо
20
Сардо
19
Кастро
16
Радованович
3
Пинци
3
Пинци
16
Радованович
18
Гобби
40
М'Поку
40
М'Поку
18
Гобби
Остались в запасе
Рома
Кьево
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
44
Никола Нинкович
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Рома - Кьево
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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