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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 08 мая 2016
Барселона
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 37 тур
5 : 0
Завершен
Эспаньол
8'
Л. Месси
52'
Л. Суарес
62'
Л. Суарес
74'
Рафинья
82'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Маскерано
89'
ГОЛ! 5:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
82'
ГОЛ! 4:0!
Рафинья
74'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Ракитич
73'
Замена
А. Туран
️️️️
А. Иньеста
73'
72'
Замена
П. Монтанье
️️️️
Х. Альберто Каньяс
Замена
Ж. Матье
️️️️
Ж. Альба
70'
69'
Желтая карточка
П. Лопес
69'
Желтая карточка
Робер
65'
Замена
Робер
️️️️
Э. Перес
63'
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
62'
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
52'
46'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Ф. Кайседо
39'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
36'
Желтая карточка
В. Санчес
27'
Желтая карточка
Э. Перес
17'
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Л. Месси
12'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-1-3-1-2
13
Лопес
3
Роко
6
Дуарте
27
Альварес
18
Диоп
21
Лопес
87
Каньяс
4
Санчес
10
Асенсио
30
Перес
10
Кайседо
18
Альба
22
Матье
22
Матье
18
Альба
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ракитич
8
Иньеста
66
Туран
66
Туран
8
Иньеста
30
Перес
3
Робер
3
Робер
30
Перес
87
Каньяс
18
Монтанье
18
Монтанье
87
Каньяс
10
Кайседо
7
Морено
7
Морено
10
Кайседо
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Жорди Масип
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Жорди Масип
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Барселона - Эспаньол
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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