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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 08 мая 2016
Спартак
08.05.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
44'
К. Промес
54'
З. Луиш
85'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
К. Промес
86'
ГОЛ! 3:0!
К. Промес
Пас отдал
З. Луиш
85'
78'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Г. Морозов
Желтая карточка
Д. Глушаков
73'
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Попов
72'
70'
Замена
С. Хольмен
️️️️
К. Самба
Замена
А. Зотов
️️️️
Джано
68'
66'
Замена
С. Драгун
️️️️
А. Соснин
ГОЛ! 2:0!
З. Луиш
Пас отдал
Джано
54'
Желтая карточка
С. Боккетти
49'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Ромуло
44'
28'
Желтая карточка
А. Ещенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
7
Джано
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
11
Алексей Ионов
(К)
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
16
Боккетти
2
Кутепов
92
Брызгалов
34
Макеев
27
Ромуло
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
7
Джано
29
Зе Луиш
4-3-2-1
1
Шунин
38
Ещенко
0
Дьяков
4
Самба
18
Морозов
47
Зобнин
23
Соснин
27
Денисов
88
Ташаев
11
Ионов
9
Бечирай
71
Попов
17
Зуев
17
Зуев
71
Попов
10
Промес
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
10
Промес
7
Джано
21
Зотов
21
Зотов
7
Джано
4
Самба
8
Хольмен
8
Хольмен
4
Самба
18
Морозов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
18
Морозов
23
Соснин
21
Драгун
21
Драгун
23
Соснин
Остались в запасе
Спартак
Динамо
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Спартак - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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