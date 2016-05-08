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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 08 мая 2016
Торино
08.05.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
66'
Б. Перес
12'
Г. Игуаин
20'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Наполи
Вторая желтая
Д. Вивес
90'
83'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
М. Бенасси
82'
81'
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Д. Мартинес
78'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Д. Дзаппакоста
73'
73'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
ГОЛ! 1:2!
Б. Перес
Пас отдал
Д. Вивес
66'
Желтая карточка
П. Янссон
63'
Желтая карточка
Ч. Бово
60'
Замена
Д. Базелли
️️️️
А. Аква
52'
Желтая карточка
Д. Вивес
39'
20'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
М. Гамшик
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
3'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
27
Силва
83
Бово
18
Янссон
77
Дзаппакоста
24
Бенасси
33
Перес
18
Аква
5
Вивес
11
Белотти
77
Мартинес
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
17
Гамшик
25
Аллан
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
77
Дзаппакоста
3
Молинаро
3
Молинаро
77
Дзаппакоста
18
Аква
33
Базелли
33
Базелли
18
Аква
77
Мартинес
9
Иммобиле
9
Иммобиле
77
Мартинес
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Торино
Наполи
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Торино - Наполи
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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