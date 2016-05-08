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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 08 мая 2016
Реал
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 37 тур
3 : 2
Завершен
Валенсия
26'
К. Роналду
42'
К. Бензема
58'
К. Роналду
55'
Родриго
81'
А. Гомеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
85'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Э. Перес
83'
Красная карточка
Родриго
81'
ГОЛ! 3:2!
А. Гомеш
Пас отдал
Д. Парехо
Замена
А. Арбелоа
️️️️
К. Роналду
79'
Замена
Хесе
️️️️
Л. Васкес
76'
Травма
Х. Родригес
74'
69'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Бензема
65'
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Родригес
58'
55'
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Желтая карточка
Каземиро
52'
46'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Абденнур
46'
Замена
С. Мина
️️️️
Ж. Канселу
44'
Желтая карточка
А. Гомеш
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
42'
39'
Желтая карточка
Г. Сикейра
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
26'
13'
Желтая карточка
Э. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Реал
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
13
Данило
5
Каземиро
8
Кроос
23
Родригес
17
Васкес
7
Роналду
9
Бензема
3-2-3-2
25
Алвес
2
Канселу
13
Мустафи
5
Абденнур
19
Барраган
6
Сикейра
33
Перес
10
Парехо
18
Фуэго
19
Родриго
9
Алькасер
7
Роналду
5
Арбелоа
5
Арбелоа
7
Роналду
9
Бензема
8
Ковачич
8
Ковачич
9
Бензема
17
Васкес
10
Хесе
10
Хесе
17
Васкес
5
Абденнур
20
Гомеш
20
Гомеш
5
Абденнур
33
Перес
10
Пьятти
10
Пьятти
33
Перес
2
Канселу
77
Мина
77
Мина
2
Канселу
Остались в запасе
Реал
Валенсия
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Пако Айестаран
Статистика матча Реал - Валенсия
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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