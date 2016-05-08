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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Ювентус
Верона - Ювентус: обзор матча 08 мая 2016
Верона
08.05.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
43'
Л. Тони (П)
55'
Ф. Вивиани
90'
П. Дибала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Ювентус
Желтая карточка
Ф. Хеландер
90'
90'
Вторая желтая
А. Сандро
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Дибала
Замена
Хуанито
️️️️
Л. Тони
85'
Замена
Л. Греко
️️️️
Л. Марроне
80'
72'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
А. Барцальи
71'
Замена
С. Падоин
️️️️
К. Асамоа
Замена
Ромуло
️️️️
Л. Силигарди
65'
62'
Замена
Р. Перейра
️️️️
С. Стураро
ГОЛ! 2:0!
Ф. Вивиани
Пас отдал
А. Ионицэ
55'
51'
Желтая карточка
М. Лемина
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Тони
43'
42'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
Л. Марроне
32'
26'
Желтая карточка
С. Дзадза
Желтая карточка
Л. Силигарди
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
49
Ромуло
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-3-1-2
95
Голлини
4
Марроне
22
Хеландер
5
Пизано
15
Бьянкетти
17
Ионицэ
18
Эмануэльсон
43
Вивиани
22
Вшолек
26
Силигарди
18
Тони
4-1-3-2
33
Нето
15
Барцальи
19
Бонуччи
24
Ругани
26
Сандро
99
Лемина
7
Куадрадо
27
Стураро
27
Асамоа
11
Дзадза
21
Дибала
26
Силигарди
49
Ромуло
49
Ромуло
26
Силигарди
4
Марроне
19
Греко
19
Греко
4
Марроне
18
Тони
21
Хуанито
21
Хуанито
18
Тони
15
Барцальи
14
Кьеллини
14
Кьеллини
15
Барцальи
27
Асамоа
19
Падоин
19
Падоин
27
Асамоа
27
Стураро
37
Перейра
37
Перейра
27
Стураро
Остались в запасе
Верона
Ювентус
12
Жилберто
ПЗ
33
Рикард Марконе
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
25
Эмиль Аудеро
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
33
Рикард Марконе
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Верона - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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