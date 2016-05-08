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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Сассуоло
Фрозиноне - Сассуоло: обзор матча 08 мая 2016
Фрозиноне
08.05.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
85'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Сассуоло
Желтая карточка
Р. Кривелло
90'
88'
Замена
М. Гаццола
️️️️
Д. Берарди
86'
Желтая карточка
М. Политано
85'
ГОЛ! 0:1!
М. Политано
Пас отдал
Д. Берарди
82'
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
Ф. Дионизи
82'
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Карлини
79'
Замена
А. Фрара
️️️️
Р. Гучер
71'
70'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Г. Дефрель
62'
Замена
М. Политано
️️️️
Н. Сансоне
55'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
О. Крагль
32'
Замена
М. Саппино
️️️️
Ф. Барди
30'
Желтая карточка
Р. Гучер
16'
14'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-3-3
22
Барди
6
Кривелло
4
Прийма
15
Айети
31
Киофани
27
Гучер
69
Крагль
23
Саммарко
9
Чиофани
18
Дионизи
29
Карлини
4-2-3-1
47
Консильи
24
Врсалько
15
Ачерби
28
Каннаваро
13
Пелузо
32
Дункан
4
Маньянелли
94
Берарди
7
Пеллегрини
11
Сансоне
92
Дефрель
27
Гучер
7
Фрара
7
Фрара
27
Гучер
22
Барди
1
Саппино
1
Саппино
22
Барди
29
Карлини
9
Лонго
9
Лонго
29
Карлини
94
Берарди
23
Гаццола
23
Гаццола
94
Берарди
11
Сансоне
21
Политано
21
Политано
11
Сансоне
92
Дефрель
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
92
Дефрель
Остались в запасе
Фрозиноне
Сассуоло
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
37
Жереми Бро
ЦП
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Фрозиноне - Сассуоло
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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