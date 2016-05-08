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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Урал
Амкар-Пермь - Урал: обзор матча 08 мая 2016
Амкар-Пермь
08.05.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Урал
4'
Я. Гол
38'
С. Гогниев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Урал
90'
+4
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ч. Лунгу
Вторая желтая
Ф. Огуде
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Огуде
89'
Замена
Б. Идову
️️️️
С. Баланович
82'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
П. Комолов
76'
71'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
А. Рязанцев
70'
Замена
Д. Коробов
️️️️
А. Щербаков
Замена
А. Чума
️️️️
А. Прудников
64'
38'
ГОЛ! 1:1!
С. Гогниев
Пас отдал
А. Мартынович
ГОЛ! 1:0!
Я. Гол
Пас отдал
А. Салугин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
3-3-2-2
57
Селихов
21
Белоруков
14
Джикия
91
Бутко
23
Баланович
5
Гол
11
Занев
20
Комолов
8
Огуде
77
Салугин
89
Прудников
3-2-3-1-1
12
Заболотный
15
Кулаков
14
Мартынович
3
Меркулов
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Лунгу
41
Сапета
7
Рязанцев
90
Щербаков
2
Гогниев
23
Баланович
30
Идову
30
Идову
23
Баланович
20
Комолов
13
Гиголаев
13
Гиголаев
20
Комолов
89
Прудников
21
Чума
21
Чума
89
Прудников
90
Щербаков
7
Коробов
7
Коробов
90
Щербаков
7
Рязанцев
99
Ярошенко
99
Ярошенко
7
Рязанцев
10
Лунгу
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Лунгу
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Урал
1
Роман Герус
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
Остались в запасе
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Амкар-Пермь - Урал
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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1 : 2
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26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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22.11.2026
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Урал
2 : 0
08.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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