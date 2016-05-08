Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Бетис
Эйбар - Бетис: обзор матча 08 мая 2016
Эйбар
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
73'
С. Энрих
37'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Бетис
89'
Замена
Ф. Варела
️️️️
Ш. Мусонда
85'
Желтая карточка
А. Адан
83'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Ф. Портильо
82'
Желтая карточка
М. Монтойя
75'
Замена
Ф. Молинеро
️️️️
Хоакин
ГОЛ! 1:1!
С. Энрих
Пас отдал
А. Капа
73'
70'
Желтая карточка
А. Сехудо
Замена
Сауль
️️️️
Й. Радошевич
61'
Замена
С. Энрих
️️️️
Хота
45'
Желтая карточка
М. дос Сантос
39'
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Хоакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
24
Хота
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-4-1-1
1
Ирурета
17
Юнка
15
дос Сантос
4
Рамис
2
Капа
20
Кеко
5
Радошевич
8
Гонсалес
14
Дани Гарсия
24
Хота
17
Борха
2-1-3-3-1
1
Адан
33
Монтойя
2
Пеццелла
6
Петрос
16
Сехудо
25
Торрес
21
Н'Диайе
20
Портильо
17
Хоакин
21
Мусонда
24
Кастро
5
Радошевич
11
Сауль
11
Сауль
5
Радошевич
24
Хота
9
Энрих
9
Энрих
24
Хота
21
Мусонда
3
Варела
3
Варела
21
Мусонда
17
Хоакин
2
Молинеро
2
Молинеро
17
Хоакин
20
Портильо
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
20
Портильо
Остались в запасе
Эйбар
Бетис
20
Изет Хайрович
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Даниэль Хименес
ВР
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Мерино
Статистика матча Эйбар - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Бетис
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+