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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 08 мая 2016
Аталанта
08.05.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
19'
Д. Беллини (П)
10'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
М. де Рон
86'
Замена
К. Раймонди
️️️️
М. Д'Алессандро
77'
Замена
Р. Толой
️️️️
Д. Беллини
52'
45'
Желтая карточка
А. Аднан
43'
Замена
Ф. Лоди
️️️️
З. Кузманович
37'
Желтая карточка
З. Кузманович
Желтая карточка
Д. Бривио
33'
19'
Замена
Т. Арто
️️️️
М. Ваге
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Беллини
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Аднан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Аталанта
43
Алессандро Туррин
ВР
23
Борис Радунович
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-1-2-2-1
57
Спортиелло
28
Бривио
5
Масиелло
6
Джимсити
6
Беллини
15
де Рон
27
Куртич
8
Чигарини
23
Диаманти
77
Д'Алессандро
22
Боррьелло
3-2-3-2
1
Карнезис
6
Домицци
5
Данило
13
Ваге
30
Видмер
6
Аднан
20
Халлфредссон
8
Кузманович
7
Агьеманг-Баду
91
Сапата
77
Теро
6
Беллини
2
Толой
2
Толой
6
Беллини
77
Д'Алессандро
77
Раймонди
77
Раймонди
77
Д'Алессандро
15
де Рон
8
Мильяччо
8
Мильяччо
15
де Рон
13
Ваге
28
Арто
28
Арто
13
Ваге
8
Кузманович
10
Лоди
10
Лоди
8
Кузманович
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
43
Алессандро Туррин
ВР
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
43
Алессандро Туррин
ВР
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Аталанта - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
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