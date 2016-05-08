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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Райо Вальекано
Реал Сосьедад - Райо Вальекано: обзор матча 08 мая 2016
Реал Сосьедад
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
12'
М. Оярсабаль
50'
Х. Баутиста
69'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Райо Вальекано
78'
Замена
Д. Монтьель
️️️️
Х. Анхель Креспо
Замена
Брума
️️️️
М. Оярсабаль
77'
Красная карточка
Э. Гранеро
76'
Желтая карточка
Х. Баутиста
70'
69'
ГОЛ! 2:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Мику
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
67'
64'
Замена
Манушу
️️️️
Бебе
60'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
ГОЛ! 2:0!
Х. Баутиста
Пас отдал
М. Оярсабаль
50'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
К. Вела
46'
45'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Х. Санчес
Желтая карточка
Х. Прието
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-4-1-1
28
Рульи
3
Гонсалес
3
де ла Белья
6
Элустондо
13
Рейес
14
Ильярраменди
23
Гранеро
10
Прието
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
10
Вела
4-2-3-1
1
Хуан Карлос
17
Куини
15
Креспо
2
Тито
3
Льоренте
19
Санчес
10
Трасоррас
23
Эмбарба
19
Эрнандес
12
Бебе
20
Мику
21
Оярсабаль
77
Брума
77
Брума
21
Оярсабаль
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
10
Вела
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Вела
15
Креспо
20
Монтьель
20
Монтьель
15
Креспо
12
Бебе
9
Манушу
9
Манушу
12
Бебе
19
Санчес
24
Гуэрра
24
Гуэрра
19
Санчес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
13
Йоель Родригес
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Реале Арена
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