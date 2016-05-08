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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Сталь
Олимпик - Сталь: обзор матча 08 мая 2016
Олимпик
08.05.2016, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Сталь
28'
Д. Васин
32'
Д. Васин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Сталь
84'
Желтая карточка
А. Кравченко
80'
Замена
Е. Будник
️️️️
Р. Дебелко
Желтая карточка
Д. Немчанинов
74'
73'
Замена
М. Мысык
️️️️
М. Каленчук
Желтая карточка
К. Петров
71'
Замена
В. Танчик
️️️️
М. Драченко
62'
Замена
В. Лысенко
️️️️
В. Гельзин
46'
Замена
В. Доронин
️️️️
С. Конде
46'
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Васин
Пас отдал
С. Воронин
Желтая карточка
В. Федорив
28'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Васин
Пас отдал
Г. Малакян
17'
Замена
А. Барановский
️️️️
А. Латифу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
11
Моха
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
17
Аким Латифу
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
23
Гор Малакян
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
39
Денис Васин
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Владимир Доронин
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
33
Марьян Мысык
АП
3-2-4-1
1
Махарадзе
90
Петров
6
Конде
3
Парцвания
24
Федорив
23
Немчанинов
7
Драченко
11
Моха
99
Гошкодеря
20
Матяж
10
Гельзин
4-4-2
79
Панькив
17
Латифу
7
Воронин
32
Ищенко
4
Кравченко
7
Малакян
6
Каленчук
23
Малакян
17
Карасюк
27
Дебелко
39
Васин
7
Драченко
34
Танчик
34
Танчик
7
Драченко
6
Конде
8
Доронин
8
Доронин
6
Конде
10
Гельзин
7
Лысенко
7
Лысенко
10
Гельзин
6
Каленчук
33
Мысык
33
Мысык
6
Каленчук
27
Дебелко
11
Будник
11
Будник
27
Дебелко
17
Латифу
22
Барановский
22
Барановский
17
Латифу
Остались в запасе
Олимпик
Сталь
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
45
Владислав Хомутов
ЦП
37
Габриэль
ЦЗ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Остались в запасе
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
45
Владислав Хомутов
ЦП
Остались в запасе
37
Габриэль
ЦЗ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Статистика матча Олимпик - Сталь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Олимпик
Новости команд
Все
Олимпик
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