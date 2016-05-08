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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Малага
Сельта - Малага: обзор матча 08 мая 2016
Сельта
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Малага
31'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Малага
Замена
Д. Дразич
️️️️
Ф. Орельяна
90'
84'
Замена
Дуда
️️️️
Ресио
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
81'
80'
Замена
И. Уче
️️️️
Д. Чоп
Замена
Н. Радойя
️️️️
Д. Васс
73'
66'
Замена
Хуанпи
️️️️
Г. Кастро
45'
Желтая карточка
Ресио
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
Ф. Орельяна
31'
26'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
10
Хуанпи
АП
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-1-2-1-2
36
Бланко
17
Кастро
21
Гомес
21
Планас
22
Мальо
21
Диас
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
4-3-1-2
13
Очоа
16
Рикка
23
Торрес
24
Филипенко
3
Велигтон
36
Ресио
4
Камачо
5
Кастро
30
Атсу
19
Шарлес
9
Чоп
10
Васс
22
Радойя
22
Радойя
10
Васс
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
14
Орельяна
71
Дразич
71
Дразич
14
Орельяна
5
Кастро
10
Хуанпи
10
Хуанпи
5
Кастро
36
Ресио
17
Дуда
17
Дуда
36
Ресио
9
Чоп
14
Уче
14
Уче
9
Чоп
Остались в запасе
Сельта
Малага
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Идрисс Камени
ВР
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Идрисс Камени
ВР
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Сельта - Малага
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
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