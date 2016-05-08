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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Спортинг
Хетафе - Спортинг: обзор матча 08 мая 2016
Хетафе
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
80'
С. Щепович
50'
С. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Спортинг
Желтая карточка
Кала
90'
80'
Желтая карточка
А. Лора
ГОЛ! 1:1!
С. Щепович
Пас отдал
П. Леон
80'
79'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
А. Санабрия
Замена
К. Йода
️️️️
П. Сарабия
77'
68'
Замена
А. Менендес
️️️️
А. Халилович
Замена
Э. Буэндия
️️️️
М. Гомес
66'
59'
Замена
Р. Айт-Атмане
️️️️
К. Кармона
56'
Вторая желтая
Н. Касес
Замена
С. Щепович
️️️️
К. Вигарай
55'
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Альварес
Пас отдал
К. Кармона
Желтая карточка
К. Вигарай
48'
Желтая карточка
С. Вергини
32'
20'
Желтая карточка
Н. Касес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
2
Вергини
16
Кала
2
Вигарай
22
Суарес
25
Ласен
10
Медран
16
Гомес
7
Сарабия
14
Леон
9
Васкес
3-4-2-1
25
Куэльяр
22
Мере
11
Лора
23
Эрнандес
10
Касес
6
Альварес
18
Лопес Бланко
14
Кармона
10
Халилович
24
Джони
19
Санабрия
7
Сарабия
11
Йода
11
Йода
7
Сарабия
16
Гомес
10
Буэндия
10
Буэндия
16
Гомес
2
Вигарай
12
Щепович
12
Щепович
2
Вигарай
10
Халилович
3
Менендес
3
Менендес
10
Халилович
14
Кармона
8
Айт-Атмане
8
Айт-Атмане
14
Кармона
19
Санабрия
10
Герреро
10
Герреро
19
Санабрия
Остались в запасе
Хетафе
Спортинг
16
Балаж Медьери
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Пабло Перес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
Остались в запасе
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Пабло Перес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Хетафе - Спортинг
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 21:45)
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