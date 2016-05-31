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    Расписание матчей 31-05-2016

    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2015/2016), 2 тур, группа B
    31 мая, вторник
    09:00
    Вануату
    0:5
    Новая Зеландия
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    12:00
    Соломоновы Острова
    0:1
    Фиджи
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 27 тур
    31 мая, вторник
    16:30
    Челябинск
    2:1
    Носта
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    17:00
    Пари НН
    1:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    17:00
    Волга
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    17:00
    Зенит-Ижевск
    3:1
    Химик
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    18:00
    Сызрань-2003
    0:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 30 тур
    31 мая, вторник
    17:30
    Сочи
    1:0
    Химки
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    18:00
    Псков-747
    1:1
    Москва
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    18:00
    Строгино
    3:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    18:00
    ЦРФСО
    3:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    18:00
    Коломна
    0:3
    Волга
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    18:00
    Спартак К
    3:1
    Домодедово
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    18:00
    Торпедо Вл
    0:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2016
    31 мая, вторник
    20:00
    Люксембург
    1:3
    Нигерия
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    21:15
    Сербия
    3:1
    Израиль
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    21:30
    Австрия
    2:1
    Мальта
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    21:45
    Ирландия
    1:2
    Белоруссия
    Матч завершен
    Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016), 6 тур
    31 мая, вторник
    20:15
    Паниониос
    1:0
    АЕК
    Матч завершен
    31 мая, вторник
    20:15
    ПАОК
    1:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
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