апрель 2016
май 2016
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2015/2016), 2 тур, группа B
31 мая, вторник
09:00
Матч завершен
31 мая, вторник
12:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 27 тур
31 мая, вторник
17:00
Матч завершен
31 мая, вторник
17:00
Матч завершен
31 мая, вторник
18:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 30 тур
31 мая, вторник
18:00
Матч завершен
31 мая, вторник
18:00
Матч завершен
31 мая, вторник
18:00
Матч завершен
31 мая, вторник
18:00
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016), 6 тур