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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Нигерия
Люксембург - Нигерия: обзор матча 31 мая 2016
Люксембург
31.05.2016, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Люксембург - Нигерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
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