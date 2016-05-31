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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Волга
Коломна - Волга: обзор матча 31 мая 2016
Коломна
31.05.2016, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 30 тур
0 : 3
Завершен
Волга
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Статистика матча Коломна - Волга
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0
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Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
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Коломна
Волга
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
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«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.05 09:04
Прогноз на точный счет матча «Спартак-2» – «Коломна»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:33
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.05 09:04
Прогноз на точный счет матча «Спартак-2» – «Коломна»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:33
В «Сочи» перешел 20-летний полузащитник «Твери» с канадским гражданством
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1
Генерального директора тверской «Волги» отстранили от футбола за подделку документов
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2016.05.12 17:41
«Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон
2016.05.12 06:54
2
Талалаев: «Смолов станет лучшим бомбардиром РФПЛ»
2016.04.13 10:50
2
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