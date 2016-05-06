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апрель 2016
май 2016
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 24 тур
Сахалин
1 : 0
Томь-2
Завершен
Смена
1 : 0
Иртыш
Завершен
Якутия
2 : 2
Динамо Брл
Завершен
Чита
2 : 1
Сибирь-2
Завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 27 тур
Крылья Советов
1 : 0
Уфа
Завершен
Ростов
2 : 1
Локомотив
Завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016), 35 тур
Байкал
0 : 2
Факел
Завершен
Енисей
0 : 2
Луч
Завершен
Томь
1 : 0
Cибирь
Завершен
Оренбург
1 : 1
Волга
Завершен
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
Завершен
Шинник
1 : 0
Сокол
Завершен
Армавир
2 : 1
Тюмень
Завершен
Арсенал
1 : 0
КАМАЗ
Завершен
Тосно
3 : 1
Балтика
Завершен
Зенит-2
3 : 0
Спартак-2
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 27 тур
Ростов (мол)
1 : 2
Локомотив (мол)
Завершен
ЦСКА (мол)
3 : 1
Ахмат (мол)
Завершен
Анжи (мол)
2 : 1
Зенит (мол)
Завершен
Кубань (мол)
0 : 0
Мордовия (мол)
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа C, 7 тур
Генк
2 : 0
Зюлте-Варегем
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 28 тур
Сендерийск
2 : 0
Эсбьерг
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 33 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 4
Тондела
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 28 тур
Дукла
2 : 0
Сигма
Завершен
Зброевка
1 : 1
Высочина
Завершен