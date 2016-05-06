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Расписание матчей 06-05-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
апрель 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
май 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
июнь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 24 тур Таблица
6 мая, 11:00
Сахалин
1 : 0
Томь-2
Завершен
6 мая, 11:00
Смена
1 : 0
Иртыш
Завершен
6 мая, 11:30
Якутия
2 : 2
Динамо Брл
Завершен
6 мая, 12:00
Чита
2 : 1
Сибирь-2
Завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 27 тур Таблица
6 мая, 18:00
Крылья Советов
1 : 0
Уфа
Завершен
6 мая, 19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
Завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016), 35 тур Таблица
6 мая, 13:30
Байкал
0 : 2
Факел
Завершен
6 мая, 15:00
Енисей
0 : 2
Луч
Завершен
6 мая, 15:30
Томь
1 : 0
Cибирь
Завершен
6 мая, 16:00
Оренбург
1 : 1
Волга
Завершен
6 мая, 17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
Завершен
6 мая, 18:00
Шинник
1 : 0
Сокол
Завершен
6 мая, 19:00
Армавир
2 : 1
Тюмень
Завершен
6 мая, 19:00
Арсенал
1 : 0
КАМАЗ
Завершен
6 мая, 19:00
Тосно
3 : 1
Балтика
Завершен
6 мая, 19:00
Зенит-2
3 : 0
Спартак-2
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 27 тур Таблица
6 мая, 12:00
Ростов (мол)
1 : 2
Локомотив (мол)
Завершен
6 мая, 12:00
ЦСКА (мол)
3 : 1
Ахмат (мол)
Завершен
6 мая, 16:00
Анжи (мол)
2 : 1
Зенит (мол)
Завершен
6 мая, 16:00
Кубань (мол)
0 : 0
Мордовия (мол)
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа C, 7 тур Таблица
6 мая, 21:30
Генк
2 : 0
Зюлте-Варегем
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 28 тур Таблица
6 мая, 19:00
Сендерийск
2 : 0
Эсбьерг
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 33 тур Таблица
6 мая, 22:30
Пасуш де Феррейра
1 : 4
Тондела
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 28 тур Таблица
6 мая, 18:30
Дукла
2 : 0
Сигма
Завершен
6 мая, 19:00
Зброевка
1 : 1
Высочина
Завершен
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