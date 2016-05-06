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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Уфа
Крылья Советов - Уфа: обзор матча 06 мая 2016
Крылья Советов
06.05.2016, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
7'
П. Яковлев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Уфа
Замена
Д. Ятченко
️️️️
П. Яковлев
76'
Желтая карточка
Надсон
72'
71'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Марсиньо
70'
Травма
Марсиньо
65'
Замена
А. Сухов
️️️️
В. Кротов
55'
Желтая карточка
В. Зубарев
Желтая карточка
П. Яковлев
52'
Желтая карточка
И. Таранов
51'
46'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
И. Пауревич
29'
Желтая карточка
В. Кротов
ГОЛ! 1:0!
П. Яковлев
Пас отдал
И. Таранов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛАЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
12
Жерон Симайс
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
(К)
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
60
Владимир Зубарев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Джанни Бруно
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лория
30
Надсон
90
Бурлак
0
Таранов
23
Родич
20
Померко
15
Цаллагов
89
Молло
12
Симайс
91
Яковлев
18
Яхович
4-1-2-1-2
88
Шелия
89
Стоцкий
3
Аликин
34
Тумасян
4
Никитин
29
Пауревич
11
Карлос
10
Марсиньо
57
Кротов
60
Зубарев
8
Сысуев
91
Яковлев
33
Ятченко
33
Ятченко
91
Яковлев
57
Кротов
33
Сухов
33
Сухов
57
Кротов
10
Марсиньо
87
Безденежных
87
Безденежных
10
Марсиньо
29
Пауревич
99
Ханджич
99
Ханджич
29
Пауревич
Остались в запасе
Крылья Советов
Уфа
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Джанни Бруно
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Джанни Бруно
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Крылья Советов - Уфа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Инспектор:
Игорь Захаров (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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