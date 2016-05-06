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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Сокол
Шинник - Сокол: обзор матча 06 мая 2016
Шинник
06.05.2016, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шинник - Сокол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Стадион:
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Шинник
Сокол
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
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