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    Расписание матчей 11-04-2016

    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016
    11 апреля, понедельник
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    0:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    04:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:1
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 19 тур
    11 апреля, понедельник
    15:00
    Астрахань
    1:2
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    15:00
    Ангушт
    0:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    16:00
    Алания
    3:0
    Афипс
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    16:00
    Краснодар-2
    3:1
    Терек-2
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    16:00
    Биолог-Новокубанск
    0:0
    Дружба
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    16:30
    СКА
    2:0
    Черноморец
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    18:30
    Динамо
    3:3
    МИТОС
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 31 тур
    11 апреля, понедельник
    15:00
    Оренбург
    1:1
    Тюмень
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    16:00
    Томь
    0:2
    Луч
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    16:00
    Спартак-2
    4:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    16:00
    Байкал
    0:6
    Сибирь
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    18:00
    Тосно
    3:2
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    18:30
    Шинник
    1:1
    Енисей
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    19:00
    Армавир
    1:0
    Волгарь
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    19:00
    Арсенал
    0:0
    Сокол
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    19:00
    Факел
    1:0
    Балтика
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    20:00
    Зенит-2
    1:1
    Волга
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 20 тур
    11 апреля, понедельник
    17:00
    Москва
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 23 тур
    11 апреля, понедельник
    18:00
    Крылья Советов
    0:0
    Локомотив
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 2 тур
    11 апреля, понедельник
    18:30
    Белшина
    0:1
    Витебск
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    19:00
    БАТЭ
    2:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 28 тур
    11 апреля, понедельник
    19:00
    Акхисар Беледиеспор
    0:1
    Касымпаша
    Матч завершен
    11 апреля, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    3:2
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 24 тур
    11 апреля, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    0:0
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 32 тур
    11 апреля, понедельник
    21:30
    Депортиво
    1:3
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 32 тур
    11 апреля, понедельник
    21:45
    Рома
    1:1
    Болонья
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 41 тур
    11 апреля, понедельник
    21:45
    Ноттингем Форест
    1:2
    Брайтон
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 29 тур
    11 апреля, понедельник
    22:00
    Риу Аве
    2:0
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
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