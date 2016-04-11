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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Волгарь
Армавир - Волгарь: обзор матча 11 апреля 2016
Армавир
11.04.2016, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
80'
Р. Григорян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Волгарь
Замена
И. Чежия
️️️️
З. Арзиани
90'
+2
Замена
В. Павлов
️️️️
А. Мязин
90'
Замена
А. Михеев
️️️️
П. Деобальд
88'
85'
Замена
А. Скворцов
️️️️
И. Лукьяновс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Григорян
80'
70'
Замена
Р. Болов
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
Р. Григорян
️️️️
Ж. Бугуи
67'
64'
Замена
Т. Букия
️️️️
М. Яковлев
Желтая карточка
А. Васильев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Зураби Арзиани
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
69
Василий Павлов
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-3-2-2
27
Комаров
20
Дугалич
24
Мирошниченко
55
Тараканов
20
Войдель
17
Васильев
25
Арзиани
92
Щадин
57
Деобальд
87
Мязин
34
Бугуи
3-2-4-1
71
Бучнев
7
Зураев
28
Байрыев
13
Иванов
11
Сутормин
32
Терехов
33
Кренделев
9
Яковлев
10
Лукьяновс
34
Алейник
9
Асильдаров
25
Арзиани
3
Чежия
3
Чежия
25
Арзиани
34
Бугуи
28
Григорян
28
Григорян
34
Бугуи
57
Деобальд
90
Михеев
90
Михеев
57
Деобальд
87
Мязин
69
Павлов
69
Павлов
87
Мязин
10
Лукьяновс
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Лукьяновс
9
Яковлев
10
Букия
10
Букия
9
Яковлев
9
Асильдаров
88
Болов
88
Болов
9
Асильдаров
Остались в запасе
Армавир
Волгарь
45
Всеволод Ермаков
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
45
Всеволод Ермаков
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
Остались в запасе
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Статистика матча Армавир - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Юность
Новости команд
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