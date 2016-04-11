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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Балтика
Факел - Балтика: обзор матча 11 апреля 2016
Факел
11.04.2016, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
29'
А. Касьян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Балтика
88'
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
А. Рощин
️️️️
А. Касьян
85'
76'
Замена
В. Земченков
️️️️
Ю. Лебедев
Замена
В. Уан
️️️️
И. Альшин
73'
Желтая карточка
М. Осипенко
70'
62'
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Макаров
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
А. Мурнин
46'
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
С. Гаракоев
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Касьян
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
7
Артем Бекетов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
12
Виктор Уан
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
69
Артём Рощин
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
39
Евгений Фролов
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
3-5-1-1
88
Мельниченко
71
Багаев
4
Степанец
55
Осипенко
33
Гаракоев
7
Бекетов
27
Мурнин
6
Свежов
10
Рылов
10
Альшин
19
Касьян
4-3-1-1-1
16
Барановский
27
Лебедев
39
Сармонт
4
Овсиенко
13
Тимофеев
64
Ланин
8
Цимбал
5
Рябокобыленко
11
Макаров
10
Гелоян
11
Кириллов
27
Мурнин
19
Мичуренков
19
Мичуренков
27
Мурнин
10
Альшин
12
Уан
12
Уан
10
Альшин
19
Касьян
69
Рощин
69
Рощин
19
Касьян
33
Гаракоев
15
Мустафаев
15
Мустафаев
33
Гаракоев
5
Рябокобыленко
7
Сердюк
7
Сердюк
5
Рябокобыленко
11
Макаров
22
Алексеев
22
Алексеев
11
Макаров
27
Лебедев
23
Земченков
23
Земченков
27
Лебедев
Остались в запасе
Факел
Балтика
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Остались в запасе
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Факел - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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