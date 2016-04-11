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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Сокол
Арсенал - Сокол: обзор матча 11 апреля 2016
Арсенал
11.04.2016, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сокол
90'
+2
Замена
Н. Хохлов
️️️️
М. Бурченко
84'
Замена
М. Андреев
️️️️
К. Муллин
Замена
Г. Вуйович
️️️️
С. Игнатьев
83'
Желтая карточка
И. Шевченко
83'
73'
Желтая карточка
М. Трусевич
72'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Коротаев
Желтая карточка
Д. Смирнов
67'
66'
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Перченок
Желтая карточка
В. Стеклов
65'
63'
Желтая карточка
А. Перченок
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Горбанец
46'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
В. Федотов
46'
Желтая карточка
И. Горбатенко
45'
43'
Желтая карточка
М. Бурченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
14
Сергей Маслов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
19
Максим Машнев
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Максим Андреев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-3-2-2
1
Фильцов
4
Айдов
6
Беляев
71
Денисов
19
Федотов
20
Стеклов
7
Берхамов
23
Горбатенко
32
Горбанец
99
Шевченко
14
Маслов
3-3-2-2
31
Пчелинцев
27
Молодцов
29
Горбатюк
20
Столяренко
34
Сабитов
30
Трусевич
8
Бурченко
77
Романенко
7
Перченок
24
Коротаев
11
Дегтярев
19
Федотов
27
Игнатьев
27
Игнатьев
19
Федотов
32
Горбанец
24
Смирнов
24
Смирнов
32
Горбанец
Игнатьев
18
Вуйович
18
Вуйович
Игнатьев
8
Бурченко
15
Хохлов
15
Хохлов
8
Бурченко
Муллин
77
Андреев
77
Андреев
Муллин
7
Перченок
70
Шевчук
70
Шевчук
7
Перченок
24
Коротаев
9
Муллин
9
Муллин
24
Коротаев
Остались в запасе
Арсенал
Сокол
19
Максим Машнев
ОП
22
Игорь Кот
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
19
Максим Машнев
ОП
22
Игорь Кот
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Арсенал - Сокол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
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2 : 0
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0 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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