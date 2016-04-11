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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Енисей
Шинник - Енисей: обзор матча 11 апреля 2016
Шинник
11.04.2016, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
3'
М. Султонов
8'
И. Климов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Енисей
90'
+2
Желтая карточка
М. Бородько
89'
Замена
В. Лешонок
️️️️
Е. Иванов
Замена
А. Айрапетян
️️️️
А. Павленко
87'
74'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Радченко
Замена
В. Сиротов
️️️️
М. Земсков
66'
59'
Желтая карточка
А. Цховребов
Замена
А. Малоян
️️️️
И. Подоляк
57'
8'
ГОЛ! 1:1!
И. Климов
ГОЛ! 1:0!
М. Султонов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Шинник
35
Даниил Сизько
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
13
Арсен Айрапетян
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
17
Алексей Хрущев
ЛП
19
Муса Ибрагимов
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
3-4-1-2
1
Малышев
2
Ндри
15
Цховребов
97
Ятченко
7
Никитинский
7
Маляров
8
Павленко
5
Платика
28
Султонов
8
Земсков
20
Подоляк
4-4-1-1
77
Бородько
22
Шабаев
18
Марущак
80
Климов
46
Цховребов
8
Иванов
8
Мануковский
10
Алиев
90
Ломакин
88
Галыш
27
Радченко
8
Павленко
13
Айрапетян
13
Айрапетян
8
Павленко
8
Земсков
37
Сиротов
37
Сиротов
8
Земсков
20
Подоляк
0
Малоян
0
Малоян
20
Подоляк
8
Иванов
9
Лешонок
9
Лешонок
8
Иванов
27
Радченко
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
27
Радченко
Остались в запасе
Шинник
Енисей
27
Антон Бетюжнов
АП
50
Николай Вовк
ЦЗ
35
Даниил Сизько
ВР
77
Леонид Родионов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
19
Сергей Косицин
ЛЗ
19
Муса Ибрагимов
ЛВ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
27
Антон Бетюжнов
АП
50
Николай Вовк
ЦЗ
35
Даниил Сизько
ВР
77
Леонид Родионов
ЦП
Остались в запасе
19
Сергей Косицин
ЛЗ
19
Муса Ибрагимов
ЛВ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Шинник - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Шинник
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