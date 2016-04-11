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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Волга
Зенит-2 - Волга: обзор матча 11 апреля 2016
Зенит-2
11.04.2016, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 1
Завершен
Волга
12'
М. Палиенко
66'
И. Зуев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Волга
90'
+1
Желтая карточка
Э. Суханов
86'
Замена
К. Маляров
️️️️
К. Гарбуз
Замена
К. Лобов
️️️️
Р. Шейдаев
80'
Вторая желтая
Ю. Бавин
79'
Замена
К. Зырянов
️️️️
П. Киреенко
77'
Замена
А. Вяткин
️️️️
И. Зуев
72'
Замена
П. Осипов
️️️️
А. Попов
71'
69'
Желтая карточка
И. Петров
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Зуев
Желтая карточка
Ю. Бавин
61'
46'
Замена
Э. Суханов
️️️️
А. Козлов
46'
Замена
А. Миносян
️️️️
Д. Маляка
30'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Прошин
Желтая карточка
М. Палиенко
29'
27'
Желтая карточка
А. Саркисов
ГОЛ! 1:0!
М. Палиенко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
91
Данила Ящук
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
3-3-3-1
23
Бабурин
23
Чернов
58
Зуев
33
Йованович
88
Богаев
5
Зинков
40
Бавин
13
Киреенко
99
Палиенко
18
Попов
7
Шейдаев
3-2-3-2
1
Вавилин
15
Колев
25
Буйволов
77
Прошин
6
Полянин
19
Гарбуз
13
Замалиев
10
Петров
15
Маляка
32
Козлов
11
Саркисов
18
Попов
73
Осипов
73
Осипов
18
Попов
58
Зуев
55
Вяткин
55
Вяткин
58
Зуев
7
Шейдаев
55
Лобов
55
Лобов
7
Шейдаев
13
Киреенко
18
Зырянов
18
Зырянов
13
Киреенко
19
Гарбуз
7
Маляров
7
Маляров
19
Гарбуз
15
Маляка
7
Миносян
7
Миносян
15
Маляка
32
Козлов
18
Суханов
18
Суханов
32
Козлов
77
Прошин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
77
Прошин
Остались в запасе
Зенит-2
Волга
91
Данила Ящук
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Волга
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
МСА Петровский
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