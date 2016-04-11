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Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 11 апреля 2016
Крылья Советов
11.04.2016, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Локомотив
Замена
Ж. Симайс
️️️️
Д. Бруно
90'
+1
Замена
Ш. Бато
️️️️
Д. Ятченко
89'
85'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
Т. Михалик
Замена
А. Яхович
️️️️
С. Корниленко
85'
74'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Коломейцев
61'
Замена
А. Касаев
️️️️
В. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
4-2-2-2
1
Лория
33
Ятченко
90
Бурлак
0
Таранов
30
Надсон
20
Померко
15
Цаллагов
8
Габулов
89
Молло
9
Бруно
12
Корниленко
3-3-2-1
1
Гилерме
17
Михалик
14
Чорлука
4
Дюрица
20
Игнатьев
23
Тарасов
29
Денисов
19
Самедов
18
Коломейцев
32
Шкулетич
33
Ятченко
4
Бато
4
Бато
33
Ятченко
9
Бруно
12
Симайс
12
Симайс
9
Бруно
12
Корниленко
18
Яхович
18
Яхович
12
Корниленко
20
Игнатьев
11
Касаев
11
Касаев
20
Игнатьев
17
Михалик
88
Ндинга
88
Ндинга
17
Михалик
18
Коломейцев
59
Миранчук
59
Миранчук
18
Коломейцев
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Владимир Миневич (Смоленск)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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